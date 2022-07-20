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لبنان

بيان لنقابات موظفي المصارف... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
20-07-2022 | 06:02
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صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، البيان الآتي:

"إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان وعطفا على ما حصل بالأمس في مصرف لبنان والموقف الذي أخذته نقابة موظفي مصرف لبنان، يعلن ما يلي :
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أولا : تأييد وتبني البيان الصادر عن نقابة موظفي مصرف لبنان بمندرجاته كافة، حيث يكفي زملاؤنا موظفو مصرف لبنان والمصارف كافة، ما يتعرضون له وعلى الرغم من كل هذا ، فلم ينفكوا يوما عن القيام بواجباتهم المتاحة تجاه الزبائن .
 
ثانيا : إننا نؤكد وقوفنا وراء القضاء لاحقاق الحق وكشف الاعمال والتصرفات الجرمية، لا بل نضع أنفسنا بتصرفه للوصول إلى العدالة الحقة ، إما أن يتحول البعض في الجهاز القضائي إلى المس بكرامات الزملاء واستباحة حرمة مؤسسة بطريقة غير مألوفة خاصة والقاصي والداني يدرك سيئات هكذا تصرفات على العلاقات الخارجية من مصارف مراسلة وصناديق دولية داعمة وما إلى هنالك يطرح العديد من الاسئلة على هكذا تصرفات اعتمدت بالامس كما تعتمد اليوم وكانت نتائجها مخيبة للأمل .
 
ثالثا:الكل يعلم، أن عمل القضاء إصدار الاستنابات والأحكام وإبلاغ الجهات الامنية المعنية بإجراء المقتضى، أما أن يتحول قاض  الى شرطي او رئيس جهاز امني يقود فرقة معينة ويداهم اماكن ومراكز بحثا عن مطلوبين، فأنه لامر جد مُستغرب ولم تحصل هذه السابقة لا في لبنان ولا في دول العالم ، فالمطلوب أن يأخذ الكل دوره كي يستقيم العمل المؤسساتي.
 
رابعا: إننا نناشد كافة المعنيين أصحاب الأيادي البيضاء التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات غير المألوفة وليترك القضاء يأخذ مجراه الصحيح ونؤكد مجددا وقوفنا ووضع انفسنا بتصرفه".
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