أبو فاعور صرّح عن أمواله المنقولة وغير المنقولة

زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، حيث صرّح عن أمواله وأموال زوجته وأولاده القاصرين المنقولة وغير المنقولة، وذلك عملاً بقانون الاثراء غير المشروع وبسبب بداية ولايته النيابية الجديدة في ٢٢ أيار ٢٠٢٢.

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