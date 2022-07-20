عمره 15 سنة فقط... ضُبط بالجرم المشهود في وسط بيروت وهذا ما كان يقوم به

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار مكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 16-7-2022 من توقيف أحد المشتبه بهم بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات الآلية في محلّة وسط بيروت، من خلال خلع مقودها، وتبيّن أنّه يُدعى:ش. ع. (مواليد عام 2007، سوري)أعيدت الدرّاجة إلى مالِكِها، وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.