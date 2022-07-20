لجنة الزراعة والسياحة بحثت في تنمية القطاعين وتحقيق النتائج الإيجابية

Advertisement

عقدت لجنة الزراعة والسياحة ، جلسة امس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزيري السياحة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وعباس الحاج حسن وحضور النواب: اديب عبد المسيح، ملحم الحجيري، عبد العزيز الصمد، شوقي الدكاش، رامي أبو حمدان، شربل مارون، هادي ابو الحسن ، جيمي جبور، جورج عقيص ، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد خواجة، ياسين ياسين و سجيع عطية. كما حضر رئيس الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محي الدين ونائبه جوزف رحمة وألامين العام ماجد سعيفان.وإستمعت اللجنة الى الوزير نصار وناقشت المهام المناطة بالوزارة وما تقوم به في هذه المرحلة بالذات لجهة تنمية السياحة والتسهيلات التي تقوم بها الإدارات المختصة لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد.كما ناقشت بعض الإقتراحات ذات الطابع التنظيمي للوزارة ومنها إعادة إحياء المجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان وفتح مجال الإنتساب للراغبين من أجل إغناء هذا القطاع، وتطرق الوزير الى موضوع اللامركزية السياحية بضرورة فتح مكاتب على الأراضي اللبنانية وباعتماد شباك موحد لها من أجل التخفيف من الروتين الإداري والتسهيل على المواطنين والمستثمرين في القطاع السياحي.كما أكدت اللجنة "إيجابية هذه الخطوة والاستفادة منها وضرورة إحياء المناطق النائية التي تتمتع بميزات سياحية تراثية ودينية، واتفقت على متابعة التواصل مع الوزير بغية تحقيق النتائج الإيجابية.ثم انتقلت اللجنة للإستماع الى وزير الزراعة وناقشت معه شجون القطاع الزراعي، إضافة لما ذكره رئيس الإتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان والوفد المرافق له، وتوجهت اللجنة بإجماع النواب الحاضرين الى وزير الزراعة للمطالبة بضرورة تكثيف الجهود والسعي لتسهيل تصدير ونقل المنتجات الزراعية وتخفيف الأعباء والرسوم المفروضة على الشاحنات المبردة والتواصل مع الأشقاء المسؤولين في سوريا والأردن والعراق وسائر دول الخليج العربي.