الرئيس بري استقبل النائب شمعون

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" النائب كميل شمعون يرافقه مستشاره السياسي في الحزب الاستاذ كميل جوزف شمعون والمسؤولين عن مكتب الرئيس في المجلس المحامي فؤاد الاسمر والمهندسة ماريان رنو. حيث عرض الرئيس معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .وقال شمعون بعد اللقاء: "أحببنا ان نقوم بهذه الزيارة الى دولة الرئيس نبيه بري للتعبير عن الصداقة التي كانت تجمعه مع الرئيس كميل نمر شمعون وأن تبقى هذه العلاقة متينة وموجهة في خدمة الوطن لأن خدمة الوطن أصبحت تمثل حاجة ماسة ومن الضروري ان يكون هناك تعاون جدي من اجل اخراج لبنان من المأزق الذي نحن فيه " .أضاف "بحثنا أيضا في موضوع إستحقاق رئاسة الجمهورية وهناك ضرورة ماسة أن ننتخب بالإجماع رئيس جمهورية قادر على تمثيل طموحات الشعب اللبناني ويكون قريبا من كل الطوائف ورئيسا لكل اللبنانيين. من هنا نرى انه من الضروري أن يكون هناك تعاون مع الرئيس نبيه بري ومع كل الفعاليات من أجل إختيار الشخص الصحيح كي يكون .