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لبنان

الجيش: تمارين قبالة مرفأي بيروت وطرابلس

Lebanon 24
20-07-2022 | 07:05
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اعلنت قيادة الجيش في بيان، ان "وحدة من القوات البحرية وعناصر من فوج مغاويرالبحر والقوات الجوية بالإضافة إلى عناصر من فريق التدريب الأميركي وفريق من القوات الخاصة الأردنية قبالة مرفأ بيروت، نفذت تمريناً يحاكي دهم سفينة، ويتضمن الصعود على متن مركب مختطف والسيطرة عليه. كما نفذت وحدة من لواء المشاة الثاني عشر وعناصر من الطبابة العسكرية قبالة مرفأ طرابلس تمريناً يحاكي حماية منشآت حيوية، وذلك في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2022 الذي يُنَفَّذ بالتعاون بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني".
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