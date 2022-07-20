طائرة فرنسية متخصصة ستقوم بمناورات جوية فوق بيروت والمناطق المجاورة... ما القصة؟

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تابع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم، سير عمل طائرة المختبر الفرنسي التابعة لسلطات الطيران المدني الفرنسي والمتخصصة بمعايرة الأنظمة والتجهيزات الملاحية التي بدأت بالكشف الجوي على أنظمة الهبوط الآلي والأجهزة الملاحية المساعدة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.ولفت حميه الى ان "العمل سيستمر لأربعة أيام متتالية لمعايرة وتجديد صلاحية عمل هذه الأنظمة والتجهيزات الملاحية، لضمان سلامة الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية والهبوط الآلي في المطار"، موضحا أن "هذا الكشف الجوي سيؤمن لمطار رفيق الحريري الدولي ما يسعى إليه دائما بالحفاظ على سلامة عمل الطيران المدني في الأجواء اللبنانية وفي كل الظروف المناخية".واشار الى ان "طائرة المختبر الفرنسي ستقوم بمناورات جوية فوق بيروت والمناطق المجاورة لفحص ومعايرة أجهزتنا الملاحية لتأمين السلامة للقادمين إلى لبنان والمغادرين وفق أعلى المعايير الدولية".