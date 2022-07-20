طائرة فرنسية متخصصة ستقوم بمناورات جوية فوق بيروت والمناطق المجاورة... ما القصة؟

حرصا على ضمان سلامة الملاحة الجوية في الاجواء اللبنانية والهبوط الآلي في #مطار_رفيق_الحريري_الدولي ، والتزاماً بالمعايير الدولية، يتم العمل حالياً على الكشف الجوي لمعايرة وتجديد صلاحية الأنظمة والتجهيزات الملاحية وذلك من قبل طائرة فرنسية متخصصة. pic.twitter.com/5ubOIeqkZr
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 20, 2022
حرصا على ضمان سلامة الملاحة الجوية في الاجواء اللبنانية والهبوط الآلي في #مطار_رفيق_الحريري_الدولي ، والتزاماً بالمعايير الدولية، يتم العمل حالياً على الكشف الجوي لمعايرة وتجديد صلاحية الأنظمة والتجهيزات الملاحية وذلك من قبل طائرة فرنسية متخصصة. pic.twitter.com/5ubOIeqkZr