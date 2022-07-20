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لبنان
"طيران الشرق الأوسط" تعدّل بعض رحلاتها... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
20-07-2022
|
07:56
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية:
24
و
25
و
31
تموز و2 و4 و6 و7 و8 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.
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سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.
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