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لبنان

"طيران الشرق الأوط" تعدل بعض رحلاتها... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-07-2022 | 07:56
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 تعلن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية: 24 و25 و31 تموز و2 و4 و6 و7 و8 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.
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سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.
 
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