"طيران الشرق الأوط" تعدل بعض رحلاتها... اليكم التفاصيل

تعلن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية:

و

و

تموز و2 و4 و6 و7 و8 آب 2022 وذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.

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سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.