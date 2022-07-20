شركة "Sécurité Assurance" تطلق"Telemedicine" لتسهيل الحياة والرعاية الصحية

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بيروت، في ٢٩ أيار، ٢٠٢٢: في خطوةٍ غير مسبوقةٍ ومتمحورةٍ حول العميل، تتابع شركة "Sécurité Assurance" ريادة السوق اللبنانية عبر إطلاقها . "Telemedicine" تؤمّن هذه الخدمة الجديدة مساعدة طبية ومجانية على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع (٧/٢٤)، وذلك مع كل تأمين صحي صادر من قبل الشركة. تهدف الشركة من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل حياة الأفراد عبر إضافة جوانب جديدة لتأمين الرعاية الصحية. ولقد أتت هذه الخدمة الجديدة بعد أن أطلقت الشركة " Sécurité Assurance Website Builder" في شهر نيسان ٢٠٢٢لأعضاء التأمين الصحي للشركة.تخوّل خدمة "Telemedicine" الجديدة المرضى الحصول على استشارة طبيب وعلى تشخيص وعلاج عن بعد من قبل طاقم متخصّص. إضافةً إلى ذلك، تساهم هذه الخدمة بالتوفير على المرضى الوقت والمال، كما والتخفيض من نسبة خطر التعرّض للممرّضات أو لفيروس كوفيد-١٩. تتميّز خدمة Telemedicine بسهولة شديدة في الاستخدام وبسريّة المعلومات الشخصيّة للمستخدمين، إذ تتضمّن الاتّصال بفريق "Sécurité Assurance" الطبّي عن طريق مسح رمز الاستجابة السّريعة الموجود على غلاف التّأمين الصحّي، والإجابة على أسئلة بسيطة وعلى تقييمٍ للتأكّد من توفّر تاريخ طبّي كامل لدى المتّصل، ممّا سيؤدي إلى إيجاد حلّ للمشكلة إمّا عبر ممرّض محترف أو عبر طبيب متخصّص.لطالما قدّمت "Sécurité Assurance" ولا تزال تقدّم خطط رعاية صحية للأفراد والعائلات والموظفين لا تُضاهى، مما يتيح الوصول إلى جميع المراكز الطبية في لبنان من دون رسوم إضافية. ومع ذلك، ونظرًا إلى أن 80٪ من المرضى يعانون من أمراض أو أمراض مزمنة، يحتاج المرضى في معظم الأحيان إلى استشارة طبية لا تتطلب موعدًا وجهًا لوجه، وهو أمر ممكن الآن مع خدمة "Telemedicine".من الجدير ذكره أنه يمكن للمرضى استخدام "Telemedicine" لأهداف عديدة منها الاستشارات الطبيّة البسيطة، النصائح الطبيّة، التحليل لنتائج صور أشعّة والصور بالرنين المغناطيسيّ، الخ. على سبيل المثال، أوضح الطبيب المسؤول عن هذه الخدمة بأنه: "إذا بدت على مريض ما عوارض الضّغط المرتفع، ولم يود أن يخاطر التعرّض إلى فيروس كوفيد-١٩ في المستوصفات أو المستشفيات، بإمكانه تأجيل زيارته الطبيّة لوقتٍ لاحق. ولكن هذا التّأجيل قد يتسبّب بتدهور حالته وبتلف كارثي لأحد أعضائه. في حالات كهذه، يمكن ل"Telemedicine" أن تكون البديل، وبذلك، يقتصد المريض المال والوقت." علاوةً على ذلك، أعلن الطبيب المسؤول عن هذه الخدمة أنه مع "Telemedicine"، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عدد غير محدود من الاستشارات الطبية، أينما كانوا، سواء في لبنان أو في الخارج.ووفقًا للمدير التّنفيذي السيد أنطوني خوام، "توفّر خدمة "Sécurité Assurance" السّريعة والمريحة وذات الجودة العالية للأعضاء إمكانية الوصول، عند الطّلب، إلى الرّعاية الطبيّة الافتراضيّة كلّما احتاجوا إليها. كما وتابع أنّه "على مدى السّنوات الماضية، وضعت "Sécurité Assurance" الرّعاية بالعملاء والتّكنولوجيا في صميم أنشطتها، في الوقت الّذي تؤمّن فيه أيضًا خدمات بأعلى جودة وبأفضل الأسعار المتاحة في السّوق اللّبنانيّة." وأضاف خوام أن "خدمة "Telemedicine" الجديدة تأتي في إطار طموح الشركة لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصًا لتناسب كل ميزانية، حيث أنها تقدم منتجًا فرديًا صغيرًا مخصصًا للشباب "junior product" غير المتزوجين، ومنتجًا للعائلات بسعر خاص، وغيرها من المنتجات".وصرّحت السيدة لما أبي خير شاكر، مديرة العمليات في "Sécurité Assurance" : "تُؤمن "Sécurité Assurance" برقمنة عملياتها وتُكرّس جهودها لتحويل سوق التأمين إلى قطاع ديناميكي وفعالٍ، مع وضع رضى العميل كهدف أساسي".أخيرًا، يؤكد منتج التأمين الجديد والمبتكر هذا مرة أخرى، على التزام "Sécurité Assurance" بالتفوّق في سوق التأمين. كما ويوضح أن الشركة، بلا شك، رائدة في تقديم أحدث وأرقى الخدمات لعملائها. وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال الشركة اليوم يتجاوز 15 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات التأمين في لبنان. علاوة على ذلك، تغطي "Sécurité Assurance" جميع نسب المخاطر بفضل مكانتها المالية القوية وعلاقاتها مع شركات إعادة التأمين القوية مثل "SwissRe و Lloyd's syndicates و CCR و Mapf R".لمزيد من المعلومات حول خدمة "Telemedicine"، الرجاء الاتصال بمركز المكالمات على 1534.