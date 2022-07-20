بلدية نحلة البعلبكية أصبحت بحكم المنحلة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أصدر قرارا بقبول استقالة عضو مجلس بلدية نحلة سامي محمد يحفوفي بناء لطلبه، وبذلك اصبح المجلس البلدي الذي يتألف من 15 عضوا فاقدا للنصاب القانوني، وبحكم المنحل، إذ سبق وتقدم ستة أعضاء باستقالاتهم، وغيب الموت العضو الثامن.

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