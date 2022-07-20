وفد من لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية في الصيفي

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زار وفد من " لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية " بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث التقى النائب الياس حنكش والوزير السابق الدكتورآلان حكيم بحضور منسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله .الوفد ضم مديرة "مكتب واشنطن في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" مي ريحاني، رئيس "مؤسسة شراكة النهضة اللبنانية الأميركية" وليد معلوف، رئيس "تجمع لبنان الجديد" فارس وهبه،السيد بيار مارون ممثلاً منظمة "شيلدز"، يرافقهم المدير التنفيذي لـ"ملتقى التأثير المدني" زياد الصائغ ممثلا الملتقى بوصفه "المنظمة الاستشارية الوطنية للجنة في لبنان.وقد اتفق المجتمعون على مصيرية الاستحقاق الرئاسي المقبل بالنسبة للبنان وعلى ضرورة ان يتم التشاور بين الأطراف اللبنانية التي تلتقي على رؤية واحدة للبنان للتوافق على اسم شخصية سيادية، انقاذية تؤمن بحياد لبنان وتخرجه من صراعات المحاور وتكون على مستوى التحديات التي تنتظر البلد.