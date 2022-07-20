Advertisement

لبنان

المرتضى: الحفاظ على الثروات في عمق البحر مصلحة للدولة ولجميع المواطنين

Lebanon 24
20-07-2022 | 08:56
A-
A+
Doc-P-973032-637939297384327636.jpg
Doc-P-973032-637939297384327636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم وفدا من "الحملة الأهلية للحفاظ على الثروة الوطنية" ضم الدكتور هاني سليمان والدكتورة هبة قبيسي، في حضور رئيس اللجنة الوطنية للاونيسكو المحامي شوقي ساسين والامين العام للجنة الاستاذة هبه نشابة، وقد تداول المجتمعون  في فكرة تنظيم رحلة بحرية تنطلق من جميع الموانئ اللبنانية في اتجاه رأس الناقورة تأكيدا على حق لبنان في ثروته البحرية كاملة.
Advertisement
 
وبعد التداول، شدد المرتضى على "ان الحفاظ على الثروات في عمق البحر اللبناني هو مصلحة عامة للدولة كما هو مصلحة خاصة لجميع المواطنين فردا فردا الى اي بقعة أو فئة من لبنان انتموا، لذلك ينبغي ان يجتمع عليه اللبنانيون إجماعا كاملا ، ويتكاتفوا الى كل ما يؤدي لحماية حقوقهم ضد اي محاولات للاستيلاء عليها ولو جزئيا.
 
كما شدد على "ان تبني وزارة الثقافة لهذه الفعالية ورعايتها يعود لانسجام الطرح مع منطلقات وزارة الثقافة لجهة ان اولى واجباتها تتمثل ببث الوعي وببث ثقافة الصمود لا سيما في معرض مواجهة محاولات استلاب الحقوق ومنها حقوقنا في ثرواتنا البحرية واكد  وجوب اشراك كل من وزارات السياحة والدفاع والاشغال والطاقة في هذه الفعالية لكونهم معنيين مباشرة فيها كما وجه دعوة، بالاشتراك مع الحملة الوطنية، الى كل غيور على مصلحة لبنان واللبنانيين للاشتراك في هذه الفعالية المحدد موعدها مبدئيا في تاريخ 13 من شهر آب القادم على ان تحدد مراكز التجمع والانطلاق لاحقا من كل لبنان عبر البحر في مراكب محضرة سلفا تسير  في اتجاه رأس الناقورة في الجنوب". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-07-20
05:14 | 2022-07-20
07:00 | 2022-07-20
03:00 | 2022-07-20
06:00 | 2022-07-20
04:00 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website