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لبنان

حدث مميّز ينتهي بعد أيام... "لحقوا حالكن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2022 | 10:00
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تحاول بلديات عدة نشر روح الفرح والبهجة بين أهلها وزوارها، بالتزامن مع محاولتها مساعدة مجتمعها المحلي على النمو. ويعد مهرجان "بنص جونية" واحدا من المهرجانات التي لا يجب تفويت مواكبتها.
المهرجان بدأ في 30 حزيران وينتهي في 31 تموز، ويقام على امتداد أسواق جونية القديمة، حيث يتواجد أكثر من 20 مطعماً لمختلف المأكولات اللبنانية والاجنبية والحلويات والمشروبات ومحلات "الارتيزانا"، بالتزامن مع وجود برامج فنية يومية وبرامج خاصة بالاطفال. 
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وأعرب أحد أصحاب "أكشاك" الطعام عن فرحه بالاقبال الكبير للزوار وخاصة المغتربين والاجانب، مشيرا الى أن هذا هو وجه لبنان الحقيقي.
يذكر أن سعر بطاقة الدخول 000 50 ليرة لكن يمكن الشراء من خلالها بقيمة 20 ألف ليرة. ما يعني أن رسم الدخول 30 ألف ليرة فقط. 
لذا "لحقوا حالكن" لعيش هذه التجربة المميزة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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