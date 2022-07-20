مقارنة بين الأمس واليوم

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يقارن المغتربون اللبنانيون، الذين زاروا لبنان السنة الماضية وعادوا وزاروه هذه السنة، بين الفرق الشاسع في ما كانت عليه كلفة المعيشة قبل سنة وما أصبحت عليه اليوم.ويقول هؤلاء إن ألف دولار أميركي كانت تكفيهم، قياسًا إلى تدنّي القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، لقضاء فترة أسبوعين على الأقل لكل فرد من العائلة كمصاريف تنقل و"شم هوا" وإرتياد المطاعم والمقاهي.أمّا اليوم فإن الألف دولار تكاد لا تكفي مصروف أسبوع واحد، وهذا يُعتبر رقمًا مرتفعًا قياسًا إلى أسعار دول الجوار، ومن بينها تركيا على سبيل المثال.وهذا الأمر يثبت أن لبنان هو بالفعل من بين أغلى دول العالم، حيث تبوأت العاصمة اللبنانية، وفق آخر الإحصائيات، الصدارة الإقليمية في غلاء المعيشة بين المدن العربية، وتقدمت بذلك إلى المركز 12 عالميًا، وهي أصبحت توازي مدينة نيويورك.