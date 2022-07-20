Advertisement

لبنان

جبارة: مبلغ 25 مليون دولار غير كاف لاستيراد الأدوية المدعومة وديون شركات الاستيراد بلغت 400 مليون دولار

Lebanon 24
20-07-2022 | 09:20
A-
A+
Doc-P-973039-637939309949874821.jpg
Doc-P-973039-637939309949874821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكر نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنه "بالرغم من اضراب القطاع العام هناك عددًا من المسؤولين في وزارة الصحّة يأتون إلى العمل مرّة في الأسبوع بالحدّ الأدنى، لتأمين الأدوية إلى الأسواق"، مشيرًا إلى أنّ "مبلغ 25 مليون دولار غير كافٍ لاستيراد الأدوية المدعومة".
Advertisement

ولفت، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أنّه "ما يُقارب 65% من النّاس يحصلون على الدواء الجيّد من خلال آليّة الدعم الّتي وضعتها وزارة الصحّة. أمّا الباقي، فيحصلون على دواءٍ مهرّب وأحيانًا مزوّرٍ، أو لا إمكانية لديهم للشراء، حيث يتأخرون أو يتوقفون عن العلاج، مما يهدّد حياتهم"، موضّحًا أنّ "هناك شبكة نظامية لتأمين الدواء تحصل على أموال الدعم، قيمة ديون شركات الأدوية المستوردة تبلغ 400 مليون دولار دون وجود خطّة لها، نحن نعمل تحت رقابة وقانون، اتّهام التخزين لنا غير وارد".

وأكّد جبارة، أنّ "أدوية السرطان والمستعصية يتطلّب تخزينها وتوزيعها ظروف معيّنة"، كما كشف أنّه "لا يوجد احصاء لكميّة الأدوية المزوّرة، أمّا أدوية التهريب يمكن أن يكون حجمها حوالي 35% من حاجة السوق"، لافتًا إلى أنّ "قطاعات الدواء في العالم مراقبة وليست بتجارة حرّة".

وأشار إلى أنّ "أموال الدعم لا تغطّي كلّ حاجة السوق، وعلى الجميع الضغط مع وزير الصحّة للطلب من الدولة زيادة ميزانية دعم أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة، أما باقي الأدوية يرفع عنها الدعم لكي لا يضطر الناس إلى شرائها من الخارج"، معتبرًا أنّ "صحّة المريض اللبناني ليست لعبة، قسم من الأدوية مزوّر وقسم آخر يكون حفظه بشكل غير سليم، ووصف الدواء يجب أن يكون من قبل أخصائي"، مشدّدًا على أنّه "علينا تأمين الدواء الجيّد في الصيدليات، لكي لا يذهب المريض إلى شرائه من تجّار الشنطة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2022-07-20
02:00 | 2022-07-20
09:24 | 2022-07-20
10:00 | 2022-07-20
09:30 | 2022-07-20
13:12 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website