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لبنان

وزير الزراعة طلب من قيادة الجيش تدخل مروحياتها بعد تجدد الحريق بين كفررمان - جرمق - سجد

Lebanon 24
20-07-2022 | 09:24
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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة في بيان، عن "تجدد الحريق في المنطقة الممتدة بين كفررمان - جرمق - سجد".
وأشار إلى أن "وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن طلب من قيادة الجيش أن تدخل مروحياتها، وأرسل حراس الاحراج إلى المكان وطلب من الدفاع المدني واتحاد البلديات التوجه الى المكان في أقصى سرعة للسيطرة على الحريق باكرا".
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