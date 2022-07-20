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لبنان

هل هي المرة الأولى التي يتم فيها استجواب مطران ماروني؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2022 | 09:24
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تتفاعل قضية استجواب راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج، باعتبارها سابقة لم يشهدها لبنان لا في تاريخه الحديث ولا القديم.
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ومن المعلوم ان اي اشكال كان يقع بين رجل دين ماروني، أكان كاهنا ام مطرانا ام راهبا او راهبة والسلطات اللبنانية، كان يحلّ بالتواصل المباشر مع بكركي التي تعرف كيف تتصرف وكيف تمنع رجال الدين التابعين لها من الاقدام على أي خطوة غير قانونية.

وفي هذا الاطار، تبرز قضية المطران السابق للموارنة في بيروت اغناطيوس مبارك التي ظهرت في الخمسينيات، حين طلب اخضاعه للتحقيق من قبل مجموعة من النواب  بناء لتهم مختلفة، فكانت العودة الى البطريركية المارونية بشخص البطريرك الماروني آنذاك أنطوان عريضة الذي اتخذ التدبير اللازم.

لبنان

خاص

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