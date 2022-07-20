29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
27
o
بعلبك
36
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل هي المرة الأولى التي يتم فيها استجواب مطران ماروني؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-07-2022
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتفاعل قضية استجواب راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج، باعتبارها سابقة لم يشهدها لبنان لا في تاريخه الحديث ولا القديم.
Advertisement
ومن المعلوم ان اي اشكال كان يقع بين رجل دين ماروني، أكان كاهنا ام مطرانا ام راهبا او راهبة والسلطات اللبنانية، كان يحلّ بالتواصل المباشر مع بكركي التي تعرف كيف تتصرف وكيف تمنع رجال الدين التابعين لها من الاقدام على أي خطوة غير قانونية.
وفي هذا الاطار، تبرز قضية المطران السابق للموارنة في بيروت اغناطيوس مبارك التي ظهرت في الخمسينيات، حين طلب اخضاعه للتحقيق من قبل مجموعة من النواب بناء لتهم مختلفة، فكانت العودة الى البطريركية المارونية بشخص البطريرك الماروني آنذاك أنطوان عريضة الذي اتخذ التدبير اللازم.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الفنانة قمر تُشعل المواقع بظهورها بالمايوه.. والجمهور: "اسم على مسمى" (صور)
Lebanon 24
الفنانة قمر تُشعل المواقع بظهورها بالمايوه.. والجمهور: "اسم على مسمى" (صور)
04:17 | 2022-07-20
20/07/2022 04:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:19 | 2022-07-19
19/07/2022 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورها داخل حوض السباحة.. وأحد المتابعين:"انتي وبالتياب العادية بتجنني كيف بالبكيني؟"
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورها داخل حوض السباحة.. وأحد المتابعين:"انتي وبالتياب العادية بتجنني كيف بالبكيني؟"
02:00 | 2022-07-20
20/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه داخل منزلها الفخم في فرنسا.. ومُتابعة تُهاجمها: "الله يهديكي بيكفي عري" (فيديو)
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه داخل منزلها الفخم في فرنسا.. ومُتابعة تُهاجمها: "الله يهديكي بيكفي عري" (فيديو)
03:16 | 2022-07-20
20/07/2022 03:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:18 | 2022-07-19
19/07/2022 01:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
11:04 | 2022-07-20
ميقاتي يهنئ المنتخب اللبناني بالفوز التاريخي على الصين: كل ما يمكننا فعله لدعمه لن نتقاعس عنه
02:00 | 2022-07-20
التاريخ يعيد نفسه... هل نعود 32 سنة إلى الوراء؟
10:00 | 2022-07-20
حدث مميّز ينتهي بعد أيام... "لحقوا حالكن"
09:30 | 2022-07-20
مقارنة بين الأمس واليوم
13:12 | 2022-07-20
الحريري: المنتخب اللبناني صنع أملًا جديدًا بفوزه على الصين
13:07 | 2022-07-20
سلسلة اجتماعات لقائد الجيش عرض خلالها التطورات
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
20/07/2022 20:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
20/07/2022 20:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
20/07/2022 20:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact