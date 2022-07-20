حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1147581.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10496.