Advertisement

لبنان

ميقاتي يهنئ المنتخب اللبناني بالفوز التاريخي على الصين: كل ما يمكننا فعله لدعمه لن نتقاعس عنه

Lebanon 24
20-07-2022 | 11:04
A-
A+
Doc-P-973071-637939383774394274.jpg
Doc-P-973071-637939383774394274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المنتخب اللبناني لكرة السلة بفوزه التاريخي على المنتخب الصيني في مباراة الدور ربع النهائي ضمن كأس آسيا للرجال بكرة السلة التي تقام في أندونيسيا. 
Advertisement
وقال في حديث الى" المؤسسة اللبنانية للارسال": "هذا الفوز هو انجاز كبير غير مسبوق في تاريخ الرياضة اللبنانية، لان المنتخب الصيني معروف عالميا انه الرقم الاول في القارة الاسيوية.كما ان هذا الفوز يعطينا املا بعزم  الشباب اللبناني وارادته التي تحقق النجاح، وكلنا امل ان الشباب اللبناني والشابات اللبنانيات سينهضون بالوطن".
أضاف: "اليوم تأكيد جديد ان رأسنا مرفوع  وسيبقى مرفوعا وان الروح الرياضية هي سمتنا والنجاح حليفنا. وكلنا امل بأن هذا النجاح  سيتكلل بالفوز باللقب الاسيوي وقد بتنا على خطوات قليلة منه، خاصة وانه قبل ايام فاز الفريق اللبناني على فريق  نيوزيلندا الذي يعتبر ايضا من ابرز المنتخبات في العالم بكرة السلة. نهنئ الفريق اللبناني ونحن بانتظار عودتهم لتهنئتهم مباشرة".
وردًّا على سؤال قال: "كل ما يمكننا فعله لدعم الفريق اللبناني لن نتقاعس عنه، والنجاح يكون له طعم اطيب في الاوقات الصعبة، ونحن نعرف الصعوبات التي يمرون بها على الصعد كافة ويتجاوزونها بكل عزيمة واصرار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-07-20
09:24 | 2022-07-20
10:00 | 2022-07-20
09:30 | 2022-07-20
14:31 | 2022-07-20
13:52 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website