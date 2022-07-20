لقاء روحي في عكار طالب الاجهزة الامنية بوضع حد للحوادث المتنقلة بين البلدات

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قام رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة يرافقه وفد من المشايخ ، بزيارة عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد في بلدة تلحميرة، حيث عقد لقاء شارك فيه عضو الهيئة التنفيذية للمجلس أحمد الهضام، وتم خلاله البحث في "الاوضاع العامة في محافظة عكار وخاصة الحوادث الامنية المتفرقة التي تتنقل من بلدة الى أخرى نتيجة ضغوطات الوضعين الاقتصادي والاحتماعي"، بحسب بيان.وفي هذا الاطار طالب المجتمعون "أجهزة الدولة بأخذ دورها بشكل كامل للمحافظة على الاستقرار ووضع حد لتفلت الاوضاع، وما يمكن ان ينتج عنها من فوضى على جميع المستويات".كما نوه المجتمعون ب"دور رجال الدين وخاصة اللقاء الروحي العكاري الذي يلعب دور اساسي للحد من انتشار ثقافة الفوضى والتفلت والاتجاه الى تعميم ثقافة المحبة والمودة والتقارب بين الجميع".