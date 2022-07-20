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لبنان

عثمان استقبل وفدا من معهد الأمم المتحدة للبحوث والتدريب

Lebanon 24
20-07-2022 | 11:34
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، بحضور قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجّار، وفدا من معهد الأمم المتحدة للبحوث والتدريب، في زيارة جرى في خلالها بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن والمعهد المذكور.
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