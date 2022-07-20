لقاء تشاوري بين تكتل "الجمهورية القوية" و"الاعتدال الوطني" بحث في الاستحقاقات الدستورية

انعقد اليوم لقاء تشاوري بين "تكتل الجمهورية القوية"، ممثلا بالنائب فادي كرم والنائب زياد حواط من جهة، و "تكتل الاعتدال الوطني" ممثلا بالنائب أحمد الخير وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش من جهة أخرى وذلك في مكتب تكتل "الإعتدال الوطني" في جل الديب، حيث تم البحث في "الاستحقاقات الدستورية والإتفاق على التنسيق الدائم لضرورة إعادة انتظام مؤسسات الدولة"، بحسب بيان لتكتل "الاعتدال الوطني".

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