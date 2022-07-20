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لبنان

بري هنأ المنتخب اللبناني بفوزه على الصين: حبذا لو نقارب الاستحقاقات الداخلية الداهمة بنفس العزيمة

Lebanon 24
20-07-2022 | 12:29
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هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري المنتخب اللبناني لكرة السلة بفوزه على المنتخب الصيني في مباراة الدور ربع النهائي ضمن كأس آسيا للرجال بكرة السلة .
وقال الرئيس بري: شكرا لمنتخب الارز مجددا ومن خلال الرياضة يضع لبنان حيث يجب ان يكون في الموقع والدور والرسالة دائما له جدارة الفوز والانتصار … حبذا لو نقارب التحديات والاستحقاقات الداخلية الداهمة بنفس العزيمة والمسؤولية الوطنية والروح الرياضية بذلك ننقذ لبنان ونستحقه وطناً بين الكبار .
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