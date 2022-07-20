بري هنأ المنتخب اللبناني بفوزه على الصين: حبذا لو نقارب الاستحقاقات الداخلية الداهمة بنفس العزيمة

هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري المنتخب اللبناني لكرة السلة بفوزه على المنتخب الصيني في مباراة الدور ربع النهائي ضمن كأس آسيا للرجال بكرة السلة .

وقال الرئيس بري: شكرا لمنتخب الارز مجددا ومن خلال الرياضة يضع لبنان حيث يجب ان يكون في الموقع والدور والرسالة دائما له جدارة الفوز والانتصار … حبذا لو نقارب التحديات والاستحقاقات الداخلية الداهمة بنفس العزيمة والمسؤولية الوطنية والروح الرياضية بذلك ننقذ لبنان ونستحقه وطناً بين الكبار .

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