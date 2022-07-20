وزير الزراعة شكر كل من بذل جهدًا لإخماد حريق كفررمان

أفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعةفي حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن انه "تمت السيطرة على حريق كفررمان - الجرمق - سجد".



وشكر الحاج حسن "كل من بذل جهدا لإطفائها، وفي مقدمهم رجال الدفاع المدني و اتحادات البلديات و بلديات المنطقة".

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