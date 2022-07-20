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لبنان
المرتضى تبلغ من صادق الصباح استعداده لترميم وتأهيل مسرح قصر البيكاديلي وتجهيز مسرح في احدى القاعتين الجانبيتين في قصر الأونيسكو
Lebanon 24
20-07-2022
|
12:38
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، المنتج صادق الصباح ومديرة العلاقات العامة في "شركة الصباح" ليلى حجازي في حضور نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي والممثل والفنان الكبير شوقي متى، حيث جرى البحث في عدد من الامور المتعلقة بالدراما اللبنانيه واوضاع الفنانين والتحديات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة وأهمية الاستمرارية في انتاج المزيد من الاعمال التي تقوي من عزيمة العاملين في مهنة التمثيل.
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واعرب المنتج الصباح عن استعداده لترميم وتأهيل مسرح قصر البيكاديلي، كما واعلن عن استعداده ايضا لتجهيز مسرح في احدى القاعتين الجانبيتين في قصر الأونيسكو.
ولفت الوزير المرتضى الى "رغبة الوزارة بتنظيم حفل تكريمي للمرحوم انطوان حرب تقديرا لتفانيه في خدمة الثقافة في لبنان". وقرر وزير الثقافة ان يحمل المسرح المنوي انشاؤه في قصر الاونيسكو اسم هذا الراحل "تخليدا لذكراه وتقديرا للمناقبية التي طبعت عمله الوظيفي".
وسوف يجري الوزير المرتضى زيارة برفقة الصباح والمهندس جان لوي مانغي الى تلك القاعة ومسرح البيكاديلي نهار الاثنين، للنظر في ما يقتضي اجراؤه لاحقا للشروع في تنفيذ هذين المشروعين.
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