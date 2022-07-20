رئيس أساقفة أبرشية صور المارونية نفى أي دعوة إلى وقفة أمام كنائس الرعية دعمًا للمطران الحاج

نفى رئيس اساقفة ابرشية صور المارونية المطران شربل عبد الله في بيان، ان "يكون قد دعا، لا هو ولا كهنة أبرشيته، إلى وقفة مزعومة أمام كنائس الرعية دعما للنائب البطريركي المطران موسى الحاج، مع تأكيد كامل محبتنا الأخوية له وعميق إحترامنا، وعليه اقتضى التوضيح رفعا لاي سوء تأويل أو اجتهاد او تفسير".

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