سلسلة اجتماعات لقائد الجيش عرض خلالها التطورات

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وفدا يضم مديرين من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR، يرافقهم المستشار القانوني في وزارة الخارجية السفير أحمد عرفة.كما استقبل الأمين العام لحزب الاتحاد النائب حسن مراد والنائب عبد العزيز الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.وكذلك استقبل منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمتها.