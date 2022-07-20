Advertisement

لبنان

مخزومي: كل التضامن مع المطران الحاج في وجه حملات تشويه صورته

Lebanon 24
20-07-2022 | 13:37
A-
A+
Doc-P-973128-637939463293842594.png
Doc-P-973128-637939463293842594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر": "كل التضامن مع النائب البطريركي المطران موسى الحاج في وجه حملات تشويه صورته التي يقودها "حزب الله" عبر استخدام المحكمة العسكرية لاتهامه بالعمالة والتأثير على مواقفه من الملفات الداخلية، خصوصا أنها تتصف بالسيادة والنزاهة. متضامنون مع كل من يحارب الفساد بشتى أشكاله".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2022-07-20
02:00 | 2022-07-20
09:24 | 2022-07-20
10:00 | 2022-07-20
09:30 | 2022-07-20
14:31 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website