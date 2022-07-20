مخزومي: كل التضامن مع المطران الحاج في وجه حملات تشويه صورته

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر": "كل التضامن مع النائب البطريركي المطران موسى الحاج في وجه حملات تشويه صورته التي يقودها "حزب الله" عبر استخدام المحكمة العسكرية لاتهامه بالعمالة والتأثير على مواقفه من الملفات الداخلية، خصوصا أنها تتصف بالسيادة والنزاهة. متضامنون مع كل من يحارب الفساد بشتى أشكاله".

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