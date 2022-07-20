في صور... تعرض لصدمة كهربائية وهذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرض شخص لصدمة كهربائية في بلدته معركة قضاء صور.

وعلى الفور عملت فرق الإسعاف على إنقاذه ونقله لمستشفى جبل عامل في صور للمعالجة.