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لبنان

في صور... تعرض لصدمة كهربائية وهذا ما حصل

Lebanon 24
20-07-2022 | 13:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرض شخص لصدمة كهربائية في بلدته معركة قضاء صور.
 
وعلى الفور عملت فرق الإسعاف على إنقاذه ونقله لمستشفى جبل عامل في صور للمعالجة.
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