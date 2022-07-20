تمرين يحاكي استجابة لمهاجرين غير شرعيين تمّ إنقاذهم من قبل القوات البحرية

‏نفّذت وحدة من القوات البحرية بالاشتراك مع عناصر من مديرية التوجيه ـــ قسم الحرب النفسية والشرطة العسكرية ومديرية التعاون العسكري ـــ المدني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني قبالة مرفأ طرابلس، تمريناً يحاكي استجابة لمهاجرين غير شرعيين تمّ إنقاذهم من قبل القوات البحرية.

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