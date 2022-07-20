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لبنان

النقيبة القوال من الديمان : التسيب والتفلّت بالقضاء مرفوض لأنه يؤذي العدالة والإنسان وكرامته

Lebanon 24
20-07-2022 | 13:44
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زار وفد من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيبة ماري تراز القوال فنيانوس، ضم النقباء السابقين: جورج طوق، رشيد درباس، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، محمد المراد، واعضاء مجلس النقابة الأساتذة: نشأة فتال، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب و منير الحسيني، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
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وصرّحت النقيبة القوال بعد الاجتماع بأن "الزيارة تندرج في السياق التقليد السنوي للترحيب بغبطته في الشمال".

ورداً على سؤال حول ما اذا كان تم البحث في ما تعرض له المطران الحاج اجابت :"تداولنا بكل الامور وليس فقط بموضوع المطران الحاج ونحن مجمعون على ان القضاة يستمدون سلطتهم من القانون ومن المفروض ان يلتزموا بالقانون وعندما لا يتم الالتزام بالقانون نفسه فيجب معاقبة القضاة لان الصورة الظاهرة غير مرضية وهي توحي بالتسيب والتفلّت وهذا ما نرفضه لانه يؤذي العدالة والإنسان وكرامة الانسان في لبنان.
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