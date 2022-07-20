حريق في عكار يمتد إلى عدة بساتين

اندلع بعد ظهر اليوم حريق في أحراج في بلدة قبعيت - عكار ما لبث أن امتد إلى عدة بساتين قريبة، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



وقد توجهت على الفور فرق من الدفاع المدني وعملت على إخماد النيران، قبل ان تبدأ بتبريدها ومحيطها منذ قليل.

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