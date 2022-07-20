حادث سير مروع على أوتستراد الميناء - بيروت بين سيارة رباعية الدفع وشاحنة (صور)

وقع حادث سير مروع على أوتستراد الميناء - بيروت بين سيارة رباعية الدفع وشاحنة إلا أن الاضرار أتت مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



يذكر أن هذه النقطة تشهد العديد من الحوادث المروعة واخرها سقوط ضحية بحادث صدم ليل امس، فيما يناشد المواطنون المعنيين لإيجاد حل ووضع إشارات في المكان إذ إن الطريق تحتوي على ممر فرعي يتسبب بحوادث مميتة.

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