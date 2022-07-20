بعد عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية... القوى الأمنية تستدعي عددًا من أصحاب المولدات الكهربائية في طرابلس

استدعت القوى الأمنية عددًا من أصحاب المولدات الكهربائية في طرابلس وذلك بعد إخبار ضدهم "بعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية".



وتفيد المعلومات" أن أصحاب المولدات هددوا بشكل غير رسمي عبر رسائل أرسلوها لمقربين منهم بقطع الاشتراكات عن طرابلس بحال توقيف أي شخص منهم" .

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