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لبنان

في عين الحلوة... وفاة طفلة أُصيبت برأسها عن طريق الخطأ

Lebanon 24
20-07-2022 | 16:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة طفلة (8 سنوات) بعد إصابتها بالرأس في مخيم عين الحلوة حي النبعة.
وقد نُقلت إلى مستشفى خارج المخيم لخطورة إصابتها لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.
وتشير المعلومات إلى أن الإصابة حصلت عن طريق الخطأ.
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