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لبنان

حريق في طرابلس وفوج الإطفاء يتحرك

Lebanon 24
20-07-2022 | 16:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حريق كبير اندلع في محلة مشروع محرم في طرابلس.
 
ووصل فوج إطفاء طرابلس إلى المكان، حيث يعمل على إخماد النيران.
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