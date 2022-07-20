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لبنان

غياب الحماس

Lebanon 24
20-07-2022 | 17:04
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لا تبدي دولة كبرى شرقية حماسة لإنتخاب موظف كبير، يتردد اسمه للرئاسة لإعتبارات تتعلق بابتعاده الملموس عن الاستجابة لعروضها الخدماتية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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