غياب الحماس

لا تبدي دولة كبرى شرقية حماسة لإنتخاب موظف كبير، يتردد اسمه للرئاسة لإعتبارات تتعلق بابتعاده الملموس عن الاستجابة لعروضها الخدماتية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement