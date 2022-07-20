مواقف متباينة

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Lebanon 24
20-07-2022 | 17:07
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تختلف التقديرات والمعلومات حول حظوظ رئيس تيّار مناطقي في الوصول إلى قصر بعبدا، مع العلم أن الاتصالات ناشطة دولياً وإقليمياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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