مواقف متباينة

تختلف التقديرات والمعلومات حول حظوظ رئيس تيّار مناطقي في الوصول إلى قصر بعبدا، مع العلم أن الاتصالات ناشطة دولياً وإقليمياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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