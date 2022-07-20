موظفو المركزي يلوّحون بإضراب مفتوح

تروّج نقابة موظفي مصرف لبنان أنها لن تكتفي بالإضراب ثلاثة أيام وقد تعمد إلى إعلان الإضراب المفتوح ما لم تعمد الأجهزة القضائية والسلطة السياسية إلى «ضبّ» القاضية غادة عون، وهو «شرط أساسي للعودة عن الإضراب وتسيير معاملات الناس» كما نقل عن أعضاء في النقابة.

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(الاخبار)