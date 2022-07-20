"صيدا تواجه".. مبادرة جديدة تجمع الحريري وسعد

كتب محمد دهشة في "نداء الوطن": أطلق الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد على مبادرته اسم "صيدا تواجه" وقد سلم نسخاً عنها الى القوى السياسية الصيداوية من أجل دراستها وإجراء أي تعديل وصولاً الى التوافق على آليات لتطبيقها عبر تشكيل هيئة متابعة سياسية وأمانة سر وتشكيل لجان من متخصصين ومتطوعين، مع التأكيد على أن لا بديل عن الدولة ومؤسساتها وهي المسؤولة عن هذه الأزمات.

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ووفق نص المبادرة التي حصلت "نداء الوطن" على نسخة عنها، فإنها تهدف الى المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها مدينة صيدا وجوارها وإعداد الملفات التي تتضمن وصفاً للمشكلات وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لها والسعي الى متابعتها ومعالجتها، وذلك عبر تشكيل أطر منتظمة تضم اختصاصيين وناشطين ومهتمين تقوم بحملات مدافعة عن الملفات المنجزة ومتابعتها. ومبادرة سعد التي لاقت استحساناً وتجاوباً من القوى السياسية الصيداوية، تؤكد وضع آلية التنفيذ وتشكيل هيئة متابعة وأمانة سر للعمل اليومي ولجان اختصاص من المتطوعين والمهتمين، بحيث تتولى كل لجنة ملفاً من الملفات المقترحة وتختار من بين أعضائها مقرراً لها وتقدم خطة عملها من أجل التنفيذ. وقد زار سعد كلّاً من النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية النائبة السابقة بهية الحريري والمسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" الدكتور بسام حمود وسلمهم نسخاً عنها.



وكشفت مصادر سعد لـ"نداء الوطن" أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع مصغر الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت في بلدية صيدا، يشارك فيه إضافة الى سعد والبزري والحريري وحمود (برفقة كل واحد مندوب عنه)، ممثلون عن رئيس البلدية محمد السعودي الموجود خارج لبنان وعن "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، للتوافق الاولي على الصيغة النهائية، قبل أن يعقد اجتماع عام بالتعاون مع البلدية يدعى اليه نحو 150 شخصية منهم نواب المدينة، الفاعليات السياسية، المجلس البلدي، الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، تجمع المؤسسات الاهلية، روابط المهن الحرة والمعلمين، النقابات والمجموعات المدنية الناشطة، على ألا يُستثنى أحد من مكونات المدينة ويتم خلاله طرح المبادرة وأهميتها ودعوة الجميع للمشاركة فيها والعمل على إنجاحها.