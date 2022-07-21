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لبنان

احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية...أطلقوا النار في الهواء الطلق

Lebanon 24
21-07-2022 | 00:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات اطلاق رصاص بصورة متقطعة خلال ساعات الليل في بعض أحياء وشوارع مدينة طرابلس.
 
ووفقا للمعلومات، فان مجموعة من الشبان قاموا باطلاق الرصاص احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.
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طرابلس

اطلاق رصاص

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