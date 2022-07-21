احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية...أطلقوا النار في الهواء الطلق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات اطلاق رصاص بصورة متقطعة خلال ساعات الليل في بعض أحياء وشوارع مدينة طرابلس.

ووفقا للمعلومات، فان مجموعة من الشبان قاموا باطلاق الرصاص احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.