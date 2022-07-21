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لبنان

بعد قيامه بعدة اعمال سرقة... هكذا تم توقيفه

Lebanon 24
21-07-2022 | 01:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام فرع المعلومات بتوقيف المدعو "خ.ا" في وادي الجاموس، وذلك بعد قيامه بعدة أعمال سرقة.
 
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