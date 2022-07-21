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لبنان

والدة النائب قبلان في ذمة الله

Lebanon 24
21-07-2022 | 01:18
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غيب الموت علوية حيدر السيد نجيب جواد والدة عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب قبلان قبلان، والزميلة الاعلامية فاطمة ( رئيسة واحة الامل).

يصلى على جثمانها الطاهر وتوارى في الثرى في جبانة بلدتها ميس الجبل عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وتقبل التعازي في منزل العائلة في ميس الجبل.
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( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )
صدق الله العلي العظيم

انتقلت الى رحمة الله تعالى
المرحومة الحاجة العلوية علوية حيدر السيد نجيب جواد (أم قبلان)
أرملة المرحوم الحاج عبدالمنعم قبلان

- أولادها: عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان، المحامي مصطفى، الأسير المحرر عباس، ويوسف.
- أخوتهم: المرحوم عبدالأمير، حسين وحسن.
- بناتها: منيرة زوجة سامي كسرواني، لطيفة زوجة عبدالحسين قبلان، محاسن زوجة سعدالدين حجازي، وفاطمة (رئيسة واحة الأمل) زوجة حبيب مرتضى.
- شقيقاها: المرحوم السيد جواد والسيد أنيس جواد.

يُصلى على جثمانها الطاهر وتوارى الثرى في جبانة بلدتها ميس الجبل عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 21 تموز 2022.
تقبل التعازي في منزل العائلة في ميس الجبل.

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب
۞إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ۞

الآسفون: حركة أمل، آل قبلان، آل جواد، وعموم أهالي بلدة ميس الجبل.

لبنان

تعازي ووفيات

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