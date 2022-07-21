مرشح رئاسي يمهّد الارضية: خطاب أقل حدة

يمهد نائب "تغييري" مستقل الارضية لطرح نفسه مرشحا لرئاسة الجمهورية، عبر تخفيف حدة خطابه السياسي ضد بعض الافرقاء وعلى رأسهم حزب الله بعد أشهر من رفع السقف الاعلامي.

ووفق بعض المصادر المواكبة لعمل النائب المذكور فانه بدأ يسرّب بشكل واضح لبعض وسائل الاعلام بأنه مرشح جدي للرئاسة وسيخوض هذه المعركة حتى النهاية ضمن الاطر الديمقراطية".

وتقول المصادر "إن النائب المرشح قادر على حشد تأييد فئات واسعة من النواب "المستقلين والتغييريين" اضافة الى "القوى السيادية" بالرغم من التباينات الاخيرة التي سيطرت على علاقته ببعض القوى".