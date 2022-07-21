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لبنان

أزمة الخبز تتفاعل.. وهذا هو المتوقع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2022 | 02:15
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على وقع الاضراب الذي ينفذه الموظفون في مصرف لبنان، عاد موضوع أزمة الطحين والخبز الى الواجهة من جديد، بعد أيام قليلة من الحلحلة التي شهدتها الاسواق، حيث من المتوقع التوقف عن فتح الاعتمادات لاستيراد الطحين والقمح من الخارج، مع توقف العمل داخل "المركزي".
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وعليه حذّرت مصادر متابعة من تفاقم أزمة الرغيف في لبنان، اذا ما استمر الاضراب، او تحوّل الى اضراب مفتوح، مشيرة الى ان المخزون الموجود في لبنان والذي يكفي لنحو اسبوعين لن يبقى طويلاً مع استمرار الأزمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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