"فورة" في سوق العقارات.. والدفع "كاش"

لوحظ في الفترة الأخيرة انتعاش سوق العقارات بعد ركود جراء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ تشرين الأول 2019.

ويؤكد تاجر عقارات ان "السوق تحرّك مع عودة المغتربين اللبنانيين حيث يعمد بعضهم لشراء شقق نسبة لانخفاض أسعارها عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية"، مشيراً إلى "ان الدفع عن طريق "الفريش دولار".

أما عن الأسعار، فلفت إلى ان "الشقق في المناطق الجبلية كانت تساوي قيمتها 100 ألف دولار أما اليوم فأصبحت بـ 50 ألف دولار، في حين ان شقة مساحتها 150 مترا في بيروت أصبحت تُباع بـ 130 ألف دولار".

وقال"نظرا للأزمة التي تُعاني منها المصارف فإن المغتربين يفضلون استثمار أموالهم في سوق العقارات في ظل الأسعار المشجعة والتحفيزية وبالتالي فقد انعكس هذا الأمر إيجابا على القطاع".