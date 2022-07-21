Advertisement

لبنان

في قبعيت العكارية... حريق اعشاب وأشجار (صور)

Lebanon 24
21-07-2022 | 01:43
A-
A+
Doc-P-973246-637939900846345434.jpg
Doc-P-973246-637939900846345434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد الحريق في بلدة قبعيت العكارية.
 
والحريق المتجدد يمتد على مساحة من الارض العشبية وعدد من الاشجار.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
حريق في عكار يمتد إلى عدة بساتين
lebanon 24
21/07/2022 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. اندلاع حريق كبير وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (فيديو)
lebanon 24
21/07/2022 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق في السويسة العكارية
lebanon 24
21/07/2022 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بين بلدة السن والدورة في عكار... والاهالي يناشدون
lebanon 24
21/07/2022 13:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قبعيت

عكار

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2022-07-21
04:00 | 2022-07-21
06:00 | 2022-07-21
03:15 | 2022-07-21
06:17 | 2022-07-21
06:15 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website