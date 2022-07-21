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لبنان

"الزغير بسعر الكبير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2022 | 02:45
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لُوحظ أنّ أغلبيّة محلات الحلويات بدأت تبيع قوالب حلوى بحجم صغير، وذلك بعد مضاعفة أسعارها. وأصبح الحجم الكبير على "التوصاية" فقط.

وقد زادت أسعار الحلويات بشكل كبير، وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطحين، وقيام بعض التجار بالاستفادة من الأزمة، وذلك عبر بيع الحلويات بالمواد المدعومة، عوضاً عن إنتاج الخبز.

وصارت أسعار قوالب الحلوى الصغيرة تتراوح ما بين 350 و 450 ألف ليرة، أي بأسعار الاحجام الكبيرة سابقاً. بينما، القوالب العائليّة (8 إلى 10 أشخاص)، تتراوح بين  900  الف ومليون ليرة لبنانيّة.

وأمام هذا الواقع، أمسى الاحتفال بأعياد الميلاد صعباً على الكثير من اللبنانيين، وزاد بيع قوالب الحلوى الصغيرة، التي لا تزال تلقى رواجاً لدى المستهلكين.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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