Advertisement

لبنان

"المستقبل" ينتظر… فهل يعود الى الساحة السياسية؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
21-07-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-973253-637939916630704173.jpg
Doc-P-973253-637939916630704173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدو أن "تيار المستقبل" لا يزال ممسكاً بالتزامه الابتعاد عن المناكفات السياسية بكل أشكالها، خصوصاً وأن جناحه الحزبي المتمثل بقيادييه الذين لا يزالون يترددون الى "بيت الوسط" وجناحه الاخر المرتبط بالنواب يتفاديان أي نقاش سياسي حقيقي باستثناء النقاشات الداخلية "المستقبلية" حيث يجري التصويب على النواب والقياديين السابقين الذين تمايزوا عن "التيار".
Advertisement

لكن نتيجةً لهذا المشهد المسيطر على "المستقبل" والذي يفرضه "التيار" على نفسه طوعاً، فإنّ ثمة أسئلة كبيرة تطرح حول جدوى انكفائه من جهة والذي قد يؤدي الى انتهاء مسيرته السياسية، وكيفية استعادة "التيار" لدوره السياسي المحوري على الساحة اللبنانية من جهة اخرى مع اقتراب التسويات في المنطقة.

لا يبدو أن لـ "تيار المستقبل" خطة طريق واضحة المعالم تعيده الى الساحة السياسية، سيما أنه اليوم غير راغب في إظهار حضورٍ واسع، وان الايام المقبلة ستؤدي الى فرز داخل الكتلة النيابية التابعة له، إذ إن العامل المناطقي سينتج عنه انقسام النواب وابتعادهم عن مركزية "التيار" ما يجعله يتحلل سياسياً.

يتمسّك "المستقبل" بخطة واحدة تنطلق من سعي الرئيس سعد الحريري لتمرير الوقت الى حين حصول تسوية اقليمية، من دون أن تتمكّن المملكة العربية السعودية من إيجاد بديل سياسي كامل الاوصاف في الطائفة السنية، لذلك بدا واضحاً أن هجوم "المستقبل" عموماً وإفشال مخططات القوى السياسية يتركّز على النواب السنّة الذين يسعون لوراثته.

ولعلّ الرئيس سعد الحريري يعتقد أن انتظار اكتمال التسوية سيحسّن من واقعه في المرحلة المقبلة، حيث أن المملكة العربية السعودية، بحسب مصادر مطّلعة، ستجد أن لا بديل امامها عن الحريري وإن كانت لا تمانع التنسيق مع قوى سنيّة أخرى، وهذا الأمر يعني استحالة قيام "المستقبل" بأي خطوة باتجاه الملعب السياسي، لأن أي خطوة على عجل قد تؤدي الى رفع وتيرة التوتر مع المملكة وهذا آخر ما يريده "المستقبل" اليوم.

يعمل الرئيس سعد الحريري ومن خلفه "تيار المستقبل" على عدم السماح لأي قوة سنيّة بالبروز، كما أنه يحاول الحفاظ على الحدّ الأدنى من قوته الشعبية والسياسية، الامر الذي نجح به في الانتخابات النيابية الاخيرة، ليكون "الرئيس الجاهز" لحظة التسوية عندما تجد القوى الاقليمية ومنها السعودية أنها تحتاج لأن تكون داخل الساحة السياسية من دون أي منازع، وأن لحظة المقاطعة السعودية للسياسة في لبنان ستنتهي عندها، ويكون الحريري وفق وجهة نظر "المستقبل" هو البديل الوحيد والخيار الأنسب للرياض.
 
المصدر: خاص لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-07-21
06:48 | 2022-07-21
01:45 | 2022-07-21
07:20 | 2022-07-21
05:00 | 2022-07-21
10:00 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website